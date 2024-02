Amici 23 | Kumo fuori dal serale? La scelta di Emanuel Lo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 1 febbraio 2024)23 è tornato in onda oggi pomeriggio, giovedì 1 febbraio 2024, su Canale 5, con un nuovo imperdibile appuntamento del daytime. La puntata domenicale si avvicina e, a dirla tutta, si avvicina anche il. Che cosa sarà accaduto tra gli allievi nella scuola più famosa d’Italia in queste ultime ore? Scopriamolo subito qui di seguito nel nostro nuovo articolo.23,Lo convoca i suoi ma nonLa nuova puntata della striscia quotidiana di23 si è aperta con una telefonata arrivata in casetta. Gli allievi diLo sono stati convocati daLo, tutti tranne. Questaha subito preoccupato il danzatore che teme che il suo insegnante non lo sceglierà per il ...