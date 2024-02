Amadeus e Fiorello ospiti da Fazio sul Nove | Che Tempo che Fa porta a casa “il colpaccio”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Iniziamo così:domenica sbarcheranno insieme sula Cheche fa per raccontarci il prossimo Sanremo 2024?, l’annuncio arriva direttamente dai social della trasmissione. A sorpresa, verrebbe da dire. Non perché si tratti di ospitate inedite, anzi gli “Amarello” avevano presenziato per il lancio delle precedenti edizioni, ma perché la trasmissione condotta danon è più in onda su Rai3 e, dopo mesi di polemiche, è sbarcata sul canale in chiaro del gruppo Warner Bros. Discovery. Le tradizioni vanno rispettate e superano le barriere televisive, quasi come un segno di pace a distanza tra la tv pubblica e. Con l’evento nell’evento, una partecipazione in coppia a due giorni dal debutto, quasi certamente in collegamento da Sanremo. Per “Che ...