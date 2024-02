Amadeus e Fiorello ospiti a Che Tempo Che Fa

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 1 febbraio 2024)Fabio Fazio non potrà ospitare sul Nove il vincitore del Festival di Sanremo 2024 la domenica successiva alla finale, ma aalla viglia della kermesse sì. “domenica sbarcheranno insieme sul Nove a CheChe Fa per raccontarci il prossimo Sanremo 2024? è l’annuncio che arriva dagli account social di CheChe Fa. Domenica 4 febbraio, dunque, il conduttore e direttore artistico del Festival e lo showman chiamato alla co-conduzione nella serata finale saranno per la prima voltasul Nove per raccontare a Fazio e Co. la viglia e i preparativi di Sanremo 2024. La tv, d’altronde, è una sola e, come recitava il promo di qualche anno fa, Sanremo è di tutti. Se a questo ...