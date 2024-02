Amadeus e Fiorello ospiti a Che tempo che fa | domenica 4 febbraio sul Nove

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 febbraio 2024) I canali social di Cheche fa hanno annunciato chesarannodi Fabio Fazioper parlare di Sanremo 2024.sarannodi Fabio Fazio a Cheche fa, sul, a due giorni dall'inizio di Sanremo 2024. È quanto si apprende dall'account X (ex Twitter) della trasmissione. E la domanda che sorge spontanea è: ma non era stato modificato in corsa il regolamento della kermesse per impedire al conduttore ligure di strappare interviste esclusive alla RAI?da Fabio Fazio Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024 e la sua ...