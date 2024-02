Alluvione | via dal Dl energia gli emendamenti | ira Pd-M5s

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ancora scontro politico, a Roma, sul tema. Al Senato sono stati bocciati tutti glisulla calamità del maggio 2023 al Dl, poi diventato legge ma su quale il Governo aveva posto la fiducia. E Partito democratico e Movimento 5 Stelle insorgono. A più di otto mesi dall’evento, commenta il parlamentare dem ed ex sindaco di Bologna Virginio Merola, "mancano ancora risposte certe sui rimborsi a cittadini e imprese". Infatti, argomenta, "i beni mobili non sono compresi nella procedura, nonostante siano quelli che in larga parte sono finiti nelle cataste di rifiuti". Da qui la richiesta di "prolungare il superbonus per le zone alluvionate", ma "il governo ha espresso parere contrario". Sulla stessa lunghezza d’onda il collega pentastellato riminese Marco Croatti: il governo "ha bocciato tutte le proposte di ...