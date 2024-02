All’IA serve una coscienza | Dargliela è il nostro compito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) "L’Intelligenza Artificiale - spiega Claudio Novelli, International Fellow presso il Digital Ethics Center (DEC) dell’Università di Yale e assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna - fa emergere una serie di questioni etiche legate, ad esempio, all’autonomia delle operazioni, alla responsabilità e all’imparzialità, ovvero come evitare che perpetui pregiudizi o discriminazioni esistenti e che sono contenuti nei dati di addestramento". I vantaggi, invece? "È vero che l’IA può contribuire a generare effetti indesiderati ma in molti casi, i rischi che aiuta a prevenire possono essere ben maggiori di quelli che introduce. Può causare discriminazione e disinformazione, ma può essere anche lo strumento per affrontarle e risolverle, individuando le situazioni in cui decisioni prese senza il supporto della tecnologia possono essere ...