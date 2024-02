Alli AP sull’alleanza tra Noi moderati ed Idv | “Dopo l’accordo con Forza Italia in vista delle elezioni europee | un triste epilogo” 

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il presidente di Alternativa Popolare, Paolo, interviene sul recente accordo tra Noidei Valori: “Mi è difficile non commentare il fatto che Noiaver fattoconin, abbia ammesso nella propria compagine l’dei Valori, cioè il partito fondato da Di Pietro”. “Non mi voglio intromettere in questioni altrui – prosegue – ma in fondo la cosa riguarda anche noi. Anzitutto, visto che Maurizio Lupi si è affrettato ad accreditarsi presso il PPE, mi domando, da presidente di un partito iscritto allo stesso PPE da dieci anni, cosa abbia a che vedere il popolarismo europeo con le ...