Allevatori e ristoratori in allerta | Sarebbe la fine per molte aziende

(Di giovedì 1 febbraio 2024) di Andrea Ciappi Altro che novel food… Se la carne coltivata, o come viene spesso definita sintetica, si affaccia sulle tavole toscane, "tante attività sono condannate alla chiusura". Convinzione, assolutamente nera, di due protagonisti della filiera dell’agricoltura e dei prodotti tradizionali dell’Empolese Valdelsa. Si tratta di Roberto Romagnoli, titolare di un vasto allevamento a Montespertoli, zona delle colline di Martignana, e di Fabrizio Bagni, titolare della trattoria ‘Sciabolino’ a Empoli, tempio della cucina toscana. Romagnoli è anche presidente del ‘Mercatale’ di Empoli, anche questo tempio dei prodotti tipici dell’agricoltura locale il sabato mattina, frequentato nell’arco del mese da migliaia di persone. In sintesi: conoscono benissimo la materia. Le parole di Romagnoli: "Se prende campo la carne sintetica chiuderanno. ...