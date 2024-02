Allenamento Napoli | il report della seduta del 1° febbraio

Il Napoli si sta preparando al match contro l’Hellas Verona di domenica 4 febbraio alle 15. Ieri Anguissa è tornato in città dopo l’esperienza in ... (ilnapolista)

Napoli - è rientrato Anguissa. Domani il primo allenamento a Castelvolturno (Sky)

Domenica alle ore 15:00 il Napoli sfiderà il Verona in casa. Gli azzurri devono assolutamente vincere se vogliono restare in corsa per il posto in ... (ilnapolista)