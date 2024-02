Allegri | ora la Juve vuole trattenerlo Ma con uno stipendio più basso Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 febbraio 2024), ora la. Ma con unopiù. Lo scrive ladello Sport che fa il punto sulla situazione in casantus a pochi giorni dalla sfida scudetto con l’Inter.ha portato laa lottare per lo scudetto In pochi avrebbero scommesso su una Signora in piena corsa per il titolo a inizio febbraio dopo la precedente annata disgraziata. Invece i bianconeri stanno tenendo testa a una squadra che procede con un andamento forsennato e in più sono in semifinale di Coppa Italia. Il ritorno in Champions, l’obiettivo fissato dalla società in estate, non è ancora in cassaforte ma quasi e a questo punto ci vorrebbe un cataclisma per mancare la qualificazione all’Europa che conta. ...