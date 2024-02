Allarme smog a Roma | l’ordinanza che tutela le persone fragili

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 febbraio 2024) E’. Durante il ciclo di monitoraggio della qualità dell’aria relativo alla giornata di martedì 30 gennaio 2024, è stato superato il valore limite nelle stazioni della rete di rilevamento in via Magna Grecia e via della Bufalotta. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio cosa è successo. inquinamento – ilcorrieredellacitta.comIn considerazione delle previsioni modellistiche fornite dall’A.R.P.A. Lazio, la qualità dell’aria evidenzia per i prossimi giorni sull’area diil permanere di una condizione di criticità. Ecco allora che vengono adottati alcuni provvedimenti. Cosa è successo amartedì 30 gennaio 2024 Con Determinazione Dirigenziale numero 53 del 31 gennaio 2024 di informazione alla cittadinanza è stato dunque adottato un provvedimento di contenimento ...