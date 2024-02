Alla Nuvola arriva lo swing tagato Massimo Nunzi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il 18 febbraio presso ladell'Eur, alle ore 18:00, si terrà un evento che sfida le convenzioni dei tradizionali concerti e spettacoli di danza. Il "Live Jazz Dance - with an Orchestra," inserito nel contesto del rinomato festival "Eur Culture," propone un'esperienza unica, un vero e proprio esperimento di condivisione. Lontano dal semplice intrattenimento, l'evento mira a riscoprire il piacere di stare insieme, facendo leva sulla magia della musica e della danza per avvicinare il pubblico e regalargli un senso di libertà. L'Orchestra jazz di, composta da 16 straordinari musicisti, sarà protagonista di questa straordinaria performance, affiancata da un gruppo di talentuosi ballerini coreografati da Diana Florindi e dstorica della danza jazz Bunny Donowitz. Insieme, coinvolgeranno il pubblico in ...