Alimentazione sana e sostenibile La Asl mette in campo il progetto per portare a scuola il ‘cibo giusto’

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’obiettivo è quello di diffondere la cultura di un’. Per questo hanno preso il via le attività del “Living lab” dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, unico a livello nazionale, che rientrano neleuropeo “Feast” (Food systems that support transitions to hEalthy and And Sustainable dieTs) per supi sistemi alimentari europei da concretizzare in azioni sane e sostenibili per l’individuo, la comunità e l’ambiente. Ilsarà diffuso a livello della Piana di Lucca e della Valle del Serchio e vedrà il coinvolgimento di studenti e anziani. "L’iniziativa durerà fino al 2027 – si legge in una nota dell’azienda sanitaria – ed è organizzata in diverse linee progettuali con la partecipazione di 37 organizzazioni a livello europeo; una di ...