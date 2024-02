Alex Nuccetelli svela nuovi retroscena | “Iovino non era il solo” Mentre Ilary riceve l’ennesimo Tapiro

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneè tornato a parlare e areparticolari sulla vicenda che sta tenendo incollati gli spettatori e i fan della coppia da due anni ormai: il divorzio traBlasi e Francesco Totti. Dopo le ultime dichiarazioni di Cristiano, il famoso ragazzo del caffè che sarebbe stato il pretesto – secondo i racconti di– per Totti per tradire la conduttrice con Noemi Bocchi,ha voluto fare chiarezza sulla natura del loro rapporto mettendo in ...