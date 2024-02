Alessandro Magno | la recensione della serie Netflix tra fiction e documentario

Casal Palocco , 20 novembre – “Questa mattina, come annunciato, abbiamo svolto sul posto la commissione Lavori pubblici e mobilità da me presieduta e ... (ilfaroonline)

Ostia, 20 novembre – “Questa mattina, come annunciato, abbiamo svolto sul posto la commissione Lavori pubblici e mobilità da me presieduta e ... (ilfaroonline)

Riportate alla luce più di 2000 impronte in terracotta (bullae) usate per sigillare i documenti in papiro e pergamena ...Fondata sotto i successori di Alessandro Magno (i Seleucidi), era stata chiamata come molte altre fondazioni di quella zona col nome della città greca da cui i coloni provenivano: Doliche in Tessaglia ...Sono questi i primi risultati della missione archeologica che l’ Università di Pisa ha intrapreso la scorsa estate in collaborazione con l’Università di Münster a Doliche, città nota nell’antichità ...