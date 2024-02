Alcaraz Juve | in serata l’arrivo a Torino e domani le visite mediche

Carlos Alcaraz è un gran colpo . Così grande da suggerire l'ovvio: la Juventus punta in alto. In apparenza punta in alto in futuro, visto che ... (liberoquotidiano)

Non è affatto campata per aria la notizia riguardante il possibile rinnovo di Massimiliano Allegri. A sua favore ci sono infatti l`inatteso secondo posto in classifica,.Il nuovo acquisto della Juventus Carlos Alcaraz arriverà questa sera, a ridosso del gong del calciomercato, all'aeroporto di Caselle di Torino. Lo sbarco è previsto per le ...Juventus, tutto fatto per il giovane difensore: resterà a Torino fino a fine stagione e poi si aggregherà alla sua nuova squadra.