Alberi a rischio crollo | saranno abbattuti per garantire la sicurezza

(Di giovedì 1 febbraio 2024) A tutela dellapubblicarimossi gliai lati di via Fratelli Bandiera in direzione Parabiago. Gli agronomi della società Amga che hanno l’incarico di censire il patrimonio arboreo li hanno classificati "ad alto". Sono robinie che presentano cedimenti alla base, degradazioni interne del legno, carie irreversibili nel tronco e nei rami ed è impossibile curarle. La perizia parla di "propensione al cedimento": in parole semplici vuol dire che potrebbero all’improvviso cadere su un passante, un automezzo o peggio un ciclista. Inevitabilmente quindi, nei prossimi giorni, una ditta specializzata li rimuoverà, a tutela dellapubblica. la relazione tecnica degli agronomi documenta il pessimo stato delle piante con tanto di foto a corredo. L’intervento e le sue ...

L’appello del vicepresidente della Giunta regionale Fabio Carosso all’incontro con cui l’Atl Langhe Monferrato Roero ha riunito gli enti e le associazioni del comparto per il fine stagione del Tuber M ...Le foreste possono contribuire ad arginare i processi di desertificazione in atto in Italia. Lo spiega lo scienziato Giorgio Vacchiano.L'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro ha espresso soddisfazione per l'intesa incontrando il sindaco della cittadina Sandra Romanin, oltre che i rappresentati delle parti ...