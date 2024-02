Alan Wake 2 | Nuovo Aggiornamento 1 15 con Capitoli Selezionabili e Opzione Bassa Intensità Horror

(Di giovedì 1 febbraio 2024)2, il giocoacclamato di Remedy, ha ricevuto unportando la versione a 1.15. Le novità includono funzionalità significative per migliorare l’esperienza di gioco.: Una delle aggiunte principali è la funzionalità, che consente ai giocatori di scegliere … ?

Alan Wake 2, l’attesissimo seguito dell’iconico titolo di Remedy, offre una singolare e suggestiva esperienza di gioco, introducendo i giocatori in ... (esports247)

Alan Wake 2 ha ottenuto in queste ore il nuovo update 1.15, che tra molte correzioni aggiunge anche un'opzione molto attesa dai giocatori. NOTIZIA di Giorgio Melani — 31/01/2024 Remedy Entertainment ...La nuova Patch 1.15 di Alan Wake 2 ha aggiunto una funzione che farà la felicità dei cacciatori di trofei ed obiettivi.Non che l’overclock serva a molto in una scheda che, con i valori di default produce 70 fps in Alan Wake 2 con ray tracing su High a 1440p, senza nemmeno scomodare Frame Generation e Ray ...