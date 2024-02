Alain Delon posto sotto tutela giudiziaria | ecco che cosa sta succedendo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Emergono nuovi dettagli sullo stato di salute di, l’attore colpito da un linfoma e da un ictus nel 2019. La sua lotta contro la malattia sembra aver raggiunto un punto critico. Fonti attendibili rivelano che il celebre divo avrebbe manifestato l’intenzione di porre fine alle proprie sofferenze, confidandosi con un medico nel tentativo disperato di trovare pace., la malattia e la lotta familiare Durante la giornata del 25 gennaio, è stata adottata una disposizione temporanea in attesa della decisione del giudice. I media ...

Tiene banco il caso dell’attore francese Non arrivano buone notizie per Alain Delon . L’attore, di 88 anni, stando a quanto reso noto dalla tv ... (gossipitalia.news)

L'attore, 88 anni, non potrà prendere più tutte le sue decisioni in autonomia, ma quelle più importanti saranno vagliate da un giudice. Si tratta di ... (vanityfair)

L'iconico attore francese Alain Delon, 88 anni, è stato posto sotto tutela giudiziaria, secondo quanto riportato da recenti informazioni ...L'attore, 88 anni, non potrà prendere più tutte le sue decisioni in autonomia, ma quelle più importanti saranno vagliate da un giudice. Si tratta di un provvedimento temporaneo, per mettere freno alla ...Hiromi Rolli, in una lunga intervista, ha raccontato cosa è accaduto quando i figli dell'attore hanno deciso di "eliminarla" dalla vita del padre ...