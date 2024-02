Al via bando per partecipare a terza edizione Moscerine Film Festival

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (askanews) – La Settima arte fiorisce tra le bambine e i bambini. È al via ilperalladelche si terrà dal 2 al 5 maggio al Nuovo Cinema Aquila a Roma. Un’occasione preziosa per tutti gli under 12 di sperimentarsi con il mondo del cinema, diventando registi. La partecipazione è completamente gratuita e le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre il 15 aprile. La giuria del premio annovera, tra gli altri, Luciana Littizzetto, Michele Santoro, Maria Fares, Blu Yoshimi, Mussi Bollini, Carlo Siliotto. Ilnon è solo “cinema per bambini” ma sceglie di portare attenzione le tematiche legate all’inclusività. Per questo ...