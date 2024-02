Al Nassr-Inter Miami | Cristiano Ronaldo non gioca | salta il duello in campo con Messi

(Di giovedì 1 febbraio 2024)non è sceso innel match della ‘Riyadh Season Cup’ tra Al. Come già annunciato ieri dal tecnico Luis Castro nella conferenza stampa della vigilia, CR7 è alle prese con dei problemi a un polpaccio. Niente da fare quindi per l’ennesimo faccia a faccia con Leo, un atteso remake delle tante sfide tra i due nei ‘Clasicos’ della Liga fra Barcellona e Real Madrid. Rimandato quindi, almeno per il momento, il primo confronto tra le due leggende con maglie extraeuropee. SportFace.

L‘ Inter Miami ha annunciato che si recherà in Arabia Saudita durante la preseason 2024 per partecipare alla Riyadh Season Cup come parte del primo ... (sportface)

Di nuovo di fronte. Cristiano Ronaldo contro Messi , per la 36esima volta in carriera, considerando Liga, Champions League, Coppa del Re, Supercoppa... (calciomercato)

Di nuovo di fronte. Cristiano Ronaldo contro Messi , per la 36esima volta in carriera, considerando Liga, Champions League, Coppa del Re, Supercoppa... (calciomercato)

Clamoroso terzo gol per l’Al Nassr contro l’Inter Miami. Al 12’ Laporte calcia da oltre il centrocampo vedendo Callender fuori dai pali e con una parabola incredibile firma il 3-0. Il centrale ...L’Al Nassr porta in vantaggio l’Inter Miami nell’amichevole. Al 3’ Brozovic pesca Otavio in area e il portoghese batte sul secondo palo per il vantaggio saudita. L’ex Porto ha siglato finora 5 gol in ...Al Nassr-Inter Miami valida per la Riyadh Season Cup si giocherà oggi, giovedì 1 febbraio alle ore 19:00 italiane alla Kingdom Arena di Riyadh ...