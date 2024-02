Al Bano fuori da Sanremo? Contatti con Mediaset | il siluro di Fiorello

(Di giovedì 1 febbraio 2024)nella puntata di oggi 1 febbraio di Viva Rai2! ironizza sulla polemica con Amadeus protagonista: "Swiffer è partito. Dopo Sinner, ora un pezzo da 90: Al, 'escluso senza sentire la canzone''. Sarebbe stato peggio se l'avesse escluso dopo aver sentito la canzone. Amadeus quando stima una persona non la prende a, dice 'lo stimo troppo e non lo voglio sentire'. Perché se poi la canzone la sente e non gli piace, la prende". "Lui deve essere felice, vuol dire che ti stima tanto - aggiunge -. Tra l'altro Alè uno che non gliela si fa: ho saputo che hacon, entrerà nel cast di Terra Amara. Ha già comprato due basettoni da mettere e ieri è stato avvistato a una scuola di turco. Sta imparando il turco e sarà il protagonista della puntata che andrà ...

Al Bano Al Bano è uno dei grandi nomi esclusi dal Festival di Sanremo 2024 ma non si arrende. Il cantante, deluso dal no di Amadeus , ha fatto ... (davidemaggio)

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

A Sanremo 2024, Umberto Tozzi potrebbe omaggiare il fratello morto Franco, anche lui musicista noto negli anni '70: l'annuncio del lutto sui social ...Un uomo si è intrufolato in una casa e ha approfittato dell'assenza dei proprietari per fare una doccia in santa pace. A rompere la sua quiete solo i due cani che vagavano per ...In un incontro con i fan, Al Bano ha spiegato che avrebbe dovuto partecipare a Sanremo 2024. Amadeus però non avrebbe "rispettato i patti" ...