Agricoltura | Paita Iv | ‘Lollobrigida aumenta le tasse e arricchisce suo staff’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – ?Tra una gaffe e l?altra, il ministro Lollobrigida hato lesugli agricoltori, 250 milioni di euro, mentre arricchiva con 2 milioni il suo staff al ministero. Non pensa sia venuto il momento di diminuire lesugli agricoltori e fare qualcosa per loro? Il comparto è in difficoltà, ha problemi molto seri come la crisi del Mar Rosso, sul quale chiedo di attivare un tavolo?. Lo ha detto la senatrice Raffaella, coordinatrice nazionale di Italia Viva, durante il question time al Senato, illustrando l?interrogazione al ministro dell?Francesco Lollobrigida.?Il governo Renzi ? ha aggiunto poinella replica – aveva stanziato 560 milioni, di cui 301 per coltivatori diretti e 258 per gli imprenditori agricoli. Queste risorse il governo le ha tagliate, causando come conseguenza un aumento delle. È inutile girarci intorno, questi sono i fatti. Ogni governo ha un suo Toninelli, e questo evidentemente è il ruolo di Lollobrigida?. L'articolo CalcioWeb.