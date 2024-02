Agresti | «L’Inter non può perdere lo Scudetto | la Juventus sì»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 febbraio 2024)mette pressione alsul tema. Secondo il giornalista, i nerazzurri sono praticamente obbligati a vincerlo. DERBY ? Stefanoa Radio Radio Mattino Sport e News sulla gara di domenica: «Nerazzurri parecchio favoriti? Parecchio, ma sicuramente sì. È la squadra più completa, ma si sfidano la prima contro la seconda in classifica. La Juve ha sbagliato la partita con l’Empoli altrimenti sarebbe lì. Più importante per la, perché i nerazzurri hanno una gara in meno. Maha più pressioni: se lalolo può, dall’altro lato la squadra di Inzaghi non lo può». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...