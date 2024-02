Aggressioni al personale scolastico | Serafini Snals | “Realtà sconvolgente e intollerabile Garantire un ambiente di lavoro sicuro”

La giovane è indagata per concorso anomalo nel tentato omicidio del 21enne di Bologna aggredito brutalmente ad agosto 2022 a Crotone ...Carceri Toscana: situazione critica in tutta la regione, Pisa e San Gimignano in sovraffollamento e a Sollicciano troppi stranieri Situazione ...UDINE. Aggressioni verbali e, nelle circostanze più gravi, perfino fisiche che in una percentuale non indifferente hanno influito pure sul benessere psicofisico personale. Gli operatori che durante la ...