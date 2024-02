Aggressione con l’acido | nove feriti tra cui due erano bambini Caccia all’uomo a Londra

(Di giovedì 1 febbraio 2024)persone sono rimaste ferite adopo che una sostanza corrosiva è stata lanciata contro una donna e duepiccoli che si trovavano a bordo di un’auto. È accaduto ieri sera nel quartiere di Clapham, nel sud-ovest della capitale britannica. Oltre alle persone a bordo del veicolo risultanoanche tre cittadini e tre agenti di polizia intervenuti per prestare soccorso. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita ma la madre 31enne e una delle sue due figlie hanno riportato ferite che possono causare danni permanenti. “Anche se sembra essere un attacco mirato, si tratta di un individuo pericoloso e dobbiamo trovarlo urgentemente”, dice la polizia. Si ritiene infatti che l’aggressore in fuga conoscesse la donna presa di mira con le due figlie. Un testimone ha detto alla Bbc che ...

Pare fossero ex compagne di classe le due 14enni che, nella giornata di oggi (25 gennaio) hanno aggredito una 13enne in strada a Padova . Il video ... (ilmessaggero)

Ospite a Verissimo , George Ciupilan , ex concorrente del GF, ha rivelato cos'è successo la notte in cui è stato aggredito. (comingsoon)

Dopo aver raccontato sui social l’aggressione di gruppo subita poche settimane fa, George Ciupilan torna in tv per affrontare la questione. Lo fa ... (ilfattoquotidiano)

Tifo organizzato, con tanto di ultras, anche nei campetti di periferia. E tensioni, in campo e fuori, che sfociano in violenza. Risultato Un numero ...L'uomo che ha sparato in via Breme a Milano abita a Legnano mentre la compagna della vittima a Rescaldina. I militari hanno rintracciato il 34enne di Legnano con un articolata indagine sviluppata anch ...Dopo la lunga serie di imprecisioni di Matteo Salvini, che ha attaccato Ilaria Salis, detenuta in condizioni disumane in Ungheria, arriva la replica del padre, Roberto Salis, che è pronto a querelare ...