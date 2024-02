Aggressione al pronto soccorso | sferra un calcio al medico che la sta visitando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Reggio Emilia, 1 febbraio 2024 – Non si ferma la serie di episodi violenti all’interno delle strutture sanitarie reggiane. L’altra notte una donna di 26 anni, residente nella zona reggiana delle Ceramiche, in presa ad alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici, se l’è presa con unche la stava, aldel Santa Maria Nuova di Reggio Emilia,ndo unal dottore, rimato ferito all’avambraccio destro, con traumi guaribili in una settimana. La donna è stata raggiunta dai carabinieri del Radiomobile, identificata e denunciata per lesioni personali aggravate. La paziente era stata portata in ospedale da un’ambulanza, dopo essere stata soccorsa in quanto in condizioni psicofisiche alterate. All’arrivo dei carabinieri, la donna era sprovvista ...