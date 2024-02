Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più | sconti al ristorante per le famiglie

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il progetto istituzionale è partito oggi e durerà per 5 mesi, fino al prossimo 30 giugno Menù ad hoc ealper lecon bambini grazie alla via campagna 'unche c'è unin più', che ha l'obiettivo di favorire l’accesso dellealla ristorazione, in particolar