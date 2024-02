Affittare una casa a Milano? Costa 23 euro al metro quadro mai così tanto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024)– Gli affitti all’ombra della Madonnina hanno raggiunto il loro picco storico: il prezzo medio di affitto ha ormai raggiunto i 23,6al, confermandola sua posizione come la città più cara d’Italia (almeno su questo fronte). A metterlo in luce il Rapporto di Idealista. In base ai dati emersi a livello nazionale i prezzi delle locazioni continuano a salire, registrando un incremento mensile dell'1,9%, con un prezzo alarriva 12,8al mese. Rispetto all'anno precedente, sottolinea il Rapporto, si osserva un significativo aumento delle richieste dei proprietari pari al 14,6%. Dopo un ulteriore aumento del prezzo di richiesta del 2,9% nell'ultimo mese,ha raggiunto il ...