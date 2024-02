AEW | Possibile turn heel in vista per Jeff Hardy?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 1 febbraio 2024) A quanto pare unpersembra seriamente essere dietro l’angolo. Dopo il first time ever perso contro Jon Moxley in quel di Dynamite, il membro degliBoyz si è rifiutato di stringere la mano al suo avversario, per poi rispondere con il noto “gesto dell’ombrello” per più volte. Seems likeis slowlying. #AEWDynamite pic.twitter.com/aST3YzGh0o— ?????? (@WrestlingCovers) February 1, 2024 Questo scenario potrebbe quindi portare, lentamente, verso un vero cambio di rotta per la prima volta dopo oltre un decennio, più precisamente nel periodo in cui si unì agli Immortal in TNA. Ovviamente restate sintonizzati con il nostro sito per scoprire tutte le eventuali e future novità a ...