AEW | Hechicero debutterà questo Sabato contro Bryan Danielson

(Di giovedì 1 febbraio 2024) All Elite Wrestling ha annunciato su X il primo inufficiale del prossimo episodio di AEW Collision.affronterà. Per il veterano della CMLL sarà il debutto assoluto sul ring della compagnia di Tony Khan e primo match“The American Dragon“. THIS SATURDAY, 2/3#AEWCollisionEdinburg, TX8pm ET/7pm CT on TNT@vs @ reyvs: Saturday on Collision!In anticipation of this huge match,+ CMLL's Mistico, Mascara Dorada 2.0 + Volador Jr are ringside at #AEWDynamite TONIGHT pic.twitter.com/oas0NqPt0D— All Elite Wrestling (@AEW) January 31, 2024