Aeroporti italiani | è record di passeggeri in transito

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 1 febbraio 2024) I dati di Assconfermano che la crisi post-pandemia è definitivamente archiviata e i turisti sono tornati in massa a visitare il nostro paese Nuovostorico per gliche nel 2023 toccano per la prima volta quota 197,2 milioni di, superando del 2,1% il 2019, anno del precedente primato, ancora non influenzato dalla crisi pandemica. Un successo molto importante perchè testimonia come l’Italia resta ancora al centro dell’interesse di milioni di turisti di tutto il mondo. Un settore in grande ripresa -m Cityrumors.it – Un settore messo totalmente a terra durante la pandemia quando, tra chiusure e restrizioni, era quasi impossibile resistere alla crisi. Con il superamento dei volumi del 2019, finalmente nel 2023 l’intero comparto si lascia pertanto alle spalle ...