Aeroporti italiani da record Vince Fiumicino | Malpensa è regina delle merci La classifica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 febbraio 2024 – I dati di Assareoporti, relativi al 2023, lo confermano: glisi sono lasciati definitivamente alle spalle la crisi dovuta al Covid-19, sia nel mercato domestico che nel segmento dei voli internazionali. Passeggeri all'aeroporto d, 25 gennaio 2024. Sono stati oltre 44,4 milioni i passeggeri in transito nel sistemaaeroportuale romano nel 2023. (viaggi, vacanze, passeggeri, voli, simbolica) ANSA/ TELENEWS Nell’anno appena concluso, infatti, gli scali nazionali hanno toccato per la prima volta quota 197,2 milioni di passeggeri, superando del 2,1% l’annatadel 2019, non ancora toccata dal virus. Se la fase di ripresa post-Covid aveva visto il ruolo centrale del mercato domestico, il 2023 segna il pieno recupero del mercato internazionale, ovvero la parte più ...