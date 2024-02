Adam Sandler riceverà il People' s Choice Award alla carriera

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 febbraio 2024)star di 50 volte il primo bacio e Un weekend da bamboccioni il riconoscimento per il suo percorso professionale.il premio Iconai'sdel 2024. Il protagonista di Un tipo imprevedibileil prestigioso premio in omaggiosua lunga. "è una figura fissa nell'industria da decenni, ci diverte da quando ha iniziato al Saturday Night Live più di trent'anni fa. Da Billy Madison a Mr. Deeds, i suoi personaggi indimenticabili hanno resistitoprova del tempo e lasciato il segno nel pubblico per generazioni. Siamo entusiasti di onorarlo con l'Icon...