Acqua Village | inizia la ricerca di personale per la stagione estiva Ecco come candidarsi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Follonica (Grosseto), 1 febbraio 2024 - È tempo di prepararsi alla2024 e i parchiticidi Cecina e Follonica sono alladel nuovo staff. Sono aperte ufficialmente le candidature per lavorare nelle due strutture toscane: per partecipare alle selezioni basta collegarsi al sito www..it, cliccare nella sezione “Lavora con noi” e compilare il modulo. Dopo l’invio della richiesta occorre attendere qualche secondo la conferma di ricezione: sarà poi la direzione dei parchitici a contattare i candidati per un successivo colloquio. Per i due parchitici i posti a disposizione sono circa 150: la posizioni aperte sono per addetti alla ristorazione e ai bar, ...

I parchi acquatici cercano personale per la stagione estiva, via alla raccolta dei curricula: circa 150 posti di lavoro con mansioni differenti. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi ...Via alla raccolta dei curricula: circa 150 posti di lavoro con mansioni differenti: come partecipare alle selezioni ..."Per il momento, procederemo a staccare l’acqua potabile in cinque abitazioni del River Village. Inoltre, abbiamo dato l’ok al Comune per far realizzare una pensilina nell’area condominiale che ...