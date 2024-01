Accordo tra Ministero dell’Istruzione e “Distretto Italia”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) ROMA – Il Ministroe del Merito, Giuseppe Valditara, ha incontrato ieri gli Amministratori delegati delle aziende di “”, riuniti in ELIS per fare il punto sul progetto a nove mesi dal suo avvio. Al centro, in particolare, i temi dell’orientamento, per dare ai giovani la possibilità di conoscere da vicino il mondo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’attacco alla Azzolina: “Ha abbandonato la chat” Renzi insiste sulla questione delle scuole Ricomincia la scuola, Azzolina scrive a docenti e presidi Azzolina a tutto campo sulla riapertura delle scuole È di nuovo scontro sulla didattica a distanza Piano Estate per la scuola da 510 milioni di euro