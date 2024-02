Accelerata su Gaetano | accordo vicino per la cessione del talento del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Gianlucaal centro del mercato in queste ultime ore, ildelpotrebbe cambiare squadra in extremis. Ultime ore di calciomercato per i club di Serie A, c’è tempo fino alle ore 20 di questa sera per chiudere le ultime trattative rimaste in sospeso e per ricercare i rinforzi tanto agognati. Ilè stato certamente uno dei club più attivi, con ben quattro acquisti effettuati, sebbene alla fine non sia arrivato il difensore centrale tanto invocato da tifosi e dallo stesso Walter Mazzarri. Gli affari in entrata, per gli azzurri, dovrebbero essersi conclusi, ma non si esclude ancora qualche movimento per quel che riguarda le cessioni. Cagliari in vantaggio,l’arrivo didalSul piede di partenza c’è Diego Demme, escluso anche ...