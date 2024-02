A Taste 2024 si degusta e vive il miglior cibo italiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La 17° edizione del salone di riferimento della cultura contemporanea delva in scena alla Fortezza da Basso di Firenze dal 3 al 5 febbraiocon 640 aziende che rappresentano l'eccellenza enogastronomica italiana di cui oltre 100 nuovi nomi che debuttano a questa edizione. Un made in Italy dolce e salato pronto a viaggiare nel mondo e a conquistare le tavole più raffinate e i palati più esigenti. Il percorso espositivo di, a questa edizione arricchito da importanti novità, permette a un pubblico di buyer sempre più internazionale di approfondire prodotti iconici e di tendenza, eccellenze artigianali e produzioni innovative, oltre al design dedicato alla tavola. All’ultima edizione ,che si è svolta a febbraio 2023,ha registrato circa 10.000 visitatori, di cui 7.050 operatori del settore (di ...

