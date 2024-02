A spasso per Firenze con il sorriso Gli itinerari divertenti di Wikipedro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Chi l’ha detto che la cultura deve per forza essere noiosa? Può anche essere divertente e accattivante. Ne sa qualcosa Pietro Resta, in arte, creatore di video divulgativi sull’arte e la storia della Toscana (e non solo), che spopola sui social, dove è seguitissimo. Raccontarein modo semplice e divertente. Tutto nasceva come un gioco a marzo del 2017, quando un giovane ragazzo fiorentino innamorato della sua città, sulla sua pagina Facebook pensò di raccontarne la storia, i suoi angoli e le sue bellezze, attraverso dei video simpatici e istruttivi, capaci di far divertire ma anche incuriosire. Un’idea che è subito piaciuta a tanti, raccogliendo un grande consenso di follower, soprattutto giovani. Non solo, nei suoi video c’è spazio per divulgare tanta bellezza, da Forlì a Ferrara, da Capalbio "ultimo lembo di ...