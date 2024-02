«A scuola non c' è più limite al degrado e alla violenza Io | preside | sono finito in ospedale aggredito dai genitori di un' alunna»

«Per chi suona la campanella» La Banca d’Italia si concede per una volta un gioco di parole. Ma il report sulla «dotazione di infrastrutture scolastiche in Italia» ...Ciò che contraddistingue un Paese retto da un sistema democratico rispetto a uno governato da un regime totalitario è il riconoscimento di diritti e di doveri, in capo ai cittadini. […] ...Si riconferma anche per il 2024 la giornata dei calzini spaiati, simpatica iniziativa per promuovere l'inclusività che ha conquistato gli studenti italiani. Quando ci sarà e qual è il significato.Caso Salis, se ne parla durante la puntata di Otto e mezzo in onda il 1 febbraio su La7. Ospite di Lilli Gruber era Italo Bocchino, direttore ...L’aggressione di una coppia di genitori al dirigente scolastico di un istituto comprensivo di Taranto perché stufi di essere chiamati ...