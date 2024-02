A Roma l’evento che celebra la storia della Garbatella | ecco quando si svolgerà

Il 17 dicembre avrà luogo in una location esclusiva il Deluxe Film Festival a Roma , un evento per gli appassionati di cinema e tecniche della regia ... (funweek)

L’Acquario di Roma all’Eur aprirà davvero l’8 dicembre? L’evento fake sui social

Da settimane non si parla d’altro che dell’apertura delL’Acquario di Roma all’Eur prevista, secondo quanto si legge sul web, per dicembre 2023. In ... (funweek)