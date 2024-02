A Città della Scienza ‘Insieme per la vita’ il 3 e 4 febbraio

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)celebra l’importanzadiversitàvita sulla Terra in occasionegiornata dedicata alla Vita. In occasionegiornata dedicata alla Vita, il 2celebra l’importanzadiversitàvita sulla Terra. Per i più piccoli una serie di avvincenti laboratori per approfondire la comprensione dei concetti di