272 milioni investiti in startup a gennaio | una exit e la prima operazione di venture su blockchain

Ci sono anche società "cartiere" della Capitale in una mega truffa smascherata dalla guardia di finanza. Ottantatré le persone indagate, sei quelle arrestate. Un raggiro attuato cedendo a Poste Italia ...Mentre Donald Trump è sempre più vicino ad assicurarsi la nomination repubblicana, il presidente Joe Biden, che al contrario arranca, sta cercando di “energizzare” la sua candidatura alle elezioni. I ...Un bottino di 1,5 milioni di euro. E a sparire non sono diamanti, ma bottiglie di vino: 83 per la precisione. Immaginate quale possa essere il valore della singola etichetta, in media oltre 18mila eur ...