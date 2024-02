2025? No | subito | Hamilton in Ferrari | le ultime clamorose indiscrezioni | ci siamo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La clamorosa voce anticipata dal Corriere della Sera sta diventando realtà: Lewisin. Il sette volte campione del mondo pronto ad approdare a Maranello e a vestire il rosso nel. Ma non è tutto: non si esclude infatti - lo riferisce la Gazzetta dello Spor - che il colpo possa essere anticipato di una stagione, dunque ingià tra poche settimane. Una circostanza doppiamente clamorosa ma, per certi versi, comprensibile: come gestire una intera stagione sapendo dell'approdo didalla Mercedes alla, due team rivali e il cui confronto è direttissimo? L'ufficialità dell'arrivo dia Maranello potrebbe arrivare in giornata. Nel caso, il britannico, 39 anni, prenderebbe il sedile di Carlos Sainz, a partire dal ...