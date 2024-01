10 migliori film da vedere al cinema a febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Anno bisesto anno funesto? Non per il panoramatografico che, con l’arrivo del mese di, si arricchisce di una vasta gamma di proposte capaci di accontentare gli spettatori di tutte le età e dai gusti più disparati. I prossimi 29 giorni, infatti, vedranno l’arrivo in sala di titoli attesissimi, come il secondo capitolo di Dune e Il colore viola, remake del capolavoro del 1985 di Steven Spielberg; ma anche di pellicole in odor di Oscar, i candidati alPast Lives e La zona d’interesse. Ma non vogliamo spoilerarvi oltre, mettetevi comodi e preparatevi a lasciarvi catturare dalla magia della settima arte, partendo insieme a noi in un viaggio alla scoperta deidaal...