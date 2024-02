10 giochi come Among Us | da Deceit a Project Winter le migliori alternative

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ecco 10Us, con leal celebre deduction game: da, da Town of Salem a Unfortunate Spacemen Se non conosceteUs, probabilmente vivete su un altro pianeta. Il gioco è balzato alla fama nel 2020 sia per il suo mix incredibilmente divertente di deduzione sociale e gioco di squadra oltre che per il bisogno di connessione sociale durante i lockdown dovuti al Covid. Il gioco è relativamente semplice: sei a bordo di una nave, ma uno o due membri dell’equipaggio sono impostori che cercano di sabotare l’operazione ed uccidere tutti gli altri. Il tuo compito è scoprire chi è l’impostore. Che tu ci abbia già giocato o no, la natura elettrizzante di questo setup è chiara, con ...