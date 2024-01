Zogno | senza licenza e con fucile potenziato | denunciato bracconiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)(Bergamo), 31 gennaio 2024 – In seguito a appostamenti serali e notturni, la Polizia provinciale ha individuato e fermato nei giorni scorsi un uomo colto in flagranza mentre cacciava illegalmente selvaggina da un piccolo capanno improvvisato, costruito con ramaglie e telo in plastica. I controlli successivi hanno rivelato diversi illeciti penali e amministrativi. La persona fermata non possedeva ladi caccia, e l'arma utilizzata non era stata denunciata. Sono state contestate diverse violazioni, tra cui la caccia in giornata di silenzio venatorio, l'uso di munizioni non consentite e di un visore notturno, e l'esercizio della cacciale necessarie autorizzazioni e documenti. Ulteriori accertamenti sono in corso per determinare la provenienza dell'arma, untipo doppietta calibro 16, che è ...