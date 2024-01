Zoe Bianchi e Pietro Rota portabandiera dell’Italia per la cerimonia di chiusura a Gangwon 2024

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Zoesaranno inelladidelle Olimpiadi Invernali Giovanili. I due pattinatori classe 2009 avranno l’onore di sventolare il tricolore all’Olympik Park di Gangneung (Corea del Sud) il prossimo 1° febbraio, affiancati dagli azzurri ancora presenti in terra asiatica. Il Bel Paese si appresta a festeggiare il primo posto nel medagliere, un risultato storico che dà lustro al movimento sportivo della nostra Nazione. La coppia di danza, alla prima esperienza in categoria junior, ha concluso la propria avventura ai Giochi con il decimo posto. I 14enni nativi di Milano, tesserati per l’Accademia del Ghiaccio di San Donato Milanese, avranno l’onore di indossare i panni degli alfieri...

Gangowon, 31 gen. -(Adnkronos) - Saranno Zoe Bianchi e Pietro Rota i portabandiera dell'Italia Team nella cerimonia di chiusura di Gangwon 2024. I due pattinatori, nati entrambi a Milano nel 2009, sfi ...