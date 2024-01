Zelensky annuncia che senza gli aiuti Usa non potrà pagare le pensioni degli ucraini

MOSCA — L’annuncio di un’imminente visita di Vladimir Putin ad Ankara — il suo primo viaggio in un Paese Nato in quattro anni — rilancia le speranze di una mediazione turca… Leggi ...Rimpatriati anche 195 militari russi Scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato il ritorno in patria di 207 soldati ucraini, tra cui 27 ufficiali. Rilascia ...Putin a febbraio sarà in Turchia in cerca di alleati e per rilanciare la mediazione di Ankara nella guerra in Ucraina ...