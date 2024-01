Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 11 dicembre, in diretta. Il leader ucraino invitato da Joe Biden, mentre il presidente degli Stati ... (corriere)

The post Zelensky annuncia che senza gli aiuti Usa non potrà pagare le pensioni degli ucraini appeared first on Strumenti Politici. (strumentipolitici)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Conquistata roccaforte ucraina vicino a Bakhmut'. LIVE ...Rimpatriati anche 195 militari russi Scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato il ritorno in patria di 207 soldati ucraini, tra cui 27 ufficiali. Rilascia ...Putin a febbraio sarà in Turchia in cerca di alleati e per rilanciare la mediazione di Ankara nella guerra in Ucraina ...